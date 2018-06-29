Задержанного в Москве казахстанского бизнесмена лишили вида на жительство в РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Казахстана продолжает принимать меры по экстрадиции из России экс-советника председателя совета директоров АО "РБК Банк" Жомарта Ертаева, объявленного в международный розыск по делу о мошенничестве, его уже лишили вида на жительство в России, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"По запросу Генпрокуратуры Казахстана 14 июня Пресненский суд Москвы продлил избранную Ертаеву мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 ноября. Также по нашему ходатайству решением ГУ МВД России по Москве от 6 июня аннулирован вид на жительство в РФ, выданный Ертаеву в ноябре 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ертаев разыскивается на родине за хищение у банка $160 млн.

Бизнесмен из Казахстана был задержан 8 мая недалеко от "Москва-Сити". Пресненский суд столицы РФ 11 мая отказался заключать его в СИЗО и отправил под домашний арест в московской квартире бизнесмена на 40 дней.

Защита Ертаева просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку он опасается убийства в Казахстане. Он уже подал заявление об отказе от казахстанского гражданства.

Дело против Ертаева было возбуждено в марте по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), После этого бизнесмен был объявлен в международный розыск. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.