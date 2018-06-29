Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух детей и 17-летней беременной

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ростовской области против местного жителя, который устроил в доме пожар, из-за которого погибли две малолетние девочки и беременная 17-летняя девушка.

Пресс-служба СК РФ сообщает, что уголовное дело возбуждено по пунктам "а,в,г,д,е" ч.2 ст.105 УК РФ ( убийство), ч.3 ст.30, пп. "а,д,е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, подозреваемый, будучи в состоянии опьянения, поссорившись с сожительницей, разлил в коридоре дома горючую жидкость и поджег ее. В пожаре погибли трое: две девочки шести и восьми лет, а также 17-летняя девушка", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибшая была беременна.

Сожительница подозреваемого и он сам спаслись из огня. Оба получили ожоги и находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в Егорлыкском районе Ростовской области. Еще два человека были госпитализированы. Площадь пожара составила 180 кв.м.