БрАЗ дважды за сутки сбрасывал энергонагрузку

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск", Иркутская область) второй раз за сутки сбросило энергонагрузку, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Очередной инцидент произошел в пятницу в 07:48 по московскому времени. "На Братском алюминиевом заводе без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки в объеме 125 МВт (с 1,945 тыс. до 1,820 тыс. МВт). Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении Минэнерго. Причины энергоаварии не уточняются.

Первый инцидент произошел около часа ночи. На Братской ГЭС (входит в "Иркутскэнерго" ) "отключилась вторая цепь тупиковой воздушной линии 220 кВ "Братская ГЭС - БрАЗ". В результате "БрАЗ" сбросил нагрузку на 66 МВт (с 1,883 тыс. до 1,817 тыс. МВт).

"БрАЗ" - крупнейший производитель алюминия в мире. ПАО "РусАл Братск" (включает в себя два завода: сам "БрАЗ" и Иркутский алюминиевый завод на правах филиала) в 2017 году, согласно отчету, произвел 1,427 млн тонн алюминия, что на 0,4% больше, чем в 2016 году.