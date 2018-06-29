КС предложил уточнить порядок оплаты работы в выходные и праздники

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ вынес решение по делу о порядке оплаты труда в выходные и праздничные дни, предложив федеральному законодателю установить более четкий, конкретный способ определения размера оплаты.

Согласно материалам, в КС обратились 13 заявителей, занимающих должности гражданского персонала спасательных буксиров в войсковой части Приморского края. По их словам, в различное время они выходили в море в составе отряда боевых кораблей, при этом оплата труда за выходные и нерабочие праздничные дни была произведена им без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

Кроме того, как отмечают заявители, за каждый час работы в выходные они получили меньше, чем за час аналогичной работы в будни. Суды отказали заявителям в перерасчете оплаты труда со ссылкой на Трудовой кодекс РФ. Тогда они подали жалобы в КС РФ.

Постановление КС по делу опубликовано на сайте суда в пятницу, оно основано на ранее вынесенных правовых позициях.

В своем постановлении суд отметил, что Трудовой кодекс РФ не регулирует выплаты за работу в выходные и праздничные дни, если система оплаты труда включает в себя, наряду с тарифной частью заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты.

При этом, подчеркнул суд, оспариваемая норма не предполагает, что работа в выходные и праздники будет оплачиваться исходя лишь из одной составляющей заработной платы, а работников можно произвольно лишить права на получение дополнительных выплат.

В таком случае, говорится в постановлении, работники, занятые в выходной день, фактически оказывались бы в худшем положении по сравнению с теми, кто выполнял аналогичную работу в обычный рабочий день. Таким образом, не соблюдался бы не только конституционный принцип справедливости, но и принцип равенства, гарантирующий работникам равную оплату за труд равной ценности.

Суд признал оспариваемую норму конституционной, однако предложил федеральному законодателю установить более четкий, конкретный способ определения размера повышенной оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

Дела заявителей подлежат пересмотру, постановил КС.