Российские моряки обнаружили на дне Балтики советскую подлодку

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Советская подводная лодка, затонувшая в годы Великой Отечественной войны, обнаружена на Балтике, сообщает в пятницу пресс-служба Балтийского флота РФ.

"Экипаж новейшего морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку. Предположительно, корабль является подводной лодкой ВМФ СССР "С-12", погибшей в период Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным флота, морякам были известны предположительные координаты места гибели "С-12" в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс. "При обследовании дна моря в данном районе с применением современного поискового оборудования экипажем "Александра Обухова" на глубине 70 метров была обнаружена затонувшая подводная лодка, лежащая на ровном киле. При дополнительном осмотре подводной лодки и последующем сравнением полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подводных лодок, было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии "С", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также сообщили, что на Балтике проведут учение, в ходе которого при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной субмарины.

Балтфлот по решению министра обороны России ведет поиск и обследование боевых кораблей ВМФ СССР, затонувших в годы Великой Отечественной войны.

"С-12" - советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Считается, что подлодка погибла летом 1943 года при попытке прорыва из Финского залива через минные поля.