Правительство попросило госорганы передавать личные данные сотрудников спецслужбам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает госорганам хранить персональные данные о своих сотрудниках в течение трех лет и передавать их по запросу правоохранительным органам в трехдневный срок. Соответствующие поправки содержатся в законе "О связи" и направлены на рассмотрение в Госдуму.

Речь идет о сотрудниках, которые используют оборудование в области информационно-коммуникационных технологий и государственные информационные системы. Среди данных, подлежащих хранению - ФИО, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Как говорится в пояснительной записке, проект разработан "в целях создания условий для использования информации о пользователях услугами связи, использующих оборудование (оконечное оборудование) госорганов при проведении мероприятий по обеспечению общественной безопасности, безопасности РФ, а также для осуществления оперативно-розыскной деятельности".

Официальным представителем РФ при рассмотрении законопроекта назначен замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов, говорится в распоряжении.