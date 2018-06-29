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Россия передала Грузии заблудившихся грузинских пограничников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Два грузинских пограничника, случайно оказавшиеся на российской территории, в пятницу были переданы представителям Грузии.

Как сообщает МВД Грузии, пограничники были переданы в соответствии с достигнутой между сторонами договоренностью в кратчайшие сроки.

Накануне в грузинском МВД сообщили, что двое пограничников Лагодехского управления пограничной полиции Грузии 27 июня находились на дагестанском участке грузино-российской государственной границы с целью открытия временного летнего пограничного поста. После того, как с ними была потеряна связь, начались их поиски.

По информации МВД, было установлено, что грузинские пограничники оказались на российской территории.

В ведомстве подчеркнули, что после возвращения пограничников начнется детальное разбирательство инцидента.

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Теги: РФ, Грузия
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