Россия передала Грузии заблудившихся грузинских пограничников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Два грузинских пограничника, случайно оказавшиеся на российской территории, в пятницу были переданы представителям Грузии.

Как сообщает МВД Грузии, пограничники были переданы в соответствии с достигнутой между сторонами договоренностью в кратчайшие сроки.

Накануне в грузинском МВД сообщили, что двое пограничников Лагодехского управления пограничной полиции Грузии 27 июня находились на дагестанском участке грузино-российской государственной границы с целью открытия временного летнего пограничного поста. После того, как с ними была потеряна связь, начались их поиски.

По информации МВД, было установлено, что грузинские пограничники оказались на российской территории.

В ведомстве подчеркнули, что после возвращения пограничников начнется детальное разбирательство инцидента.