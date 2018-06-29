Проблемы с импортозамещением затормозят обновление спутниковой группировки "Глонасс"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проблемы с переходом на отечественные комплектующие могут спровоцировать задержки в обновлении орбитальной группировки "Глонасс", однако в "Роскосмосе" обещают, что новые спутники будут готовы в срок.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, порядка половины спутников действующей орбитальной группировки "Глонасс" выработали гарантийный срок. В то же время в наземном резерве находятся всего пять аппаратов "Глонасс-М".

"В случае выхода из строя спутников группировки резерва может не хватить. В то же время девять заказанных новых аппаратов "Глонасс-К1" до сих пор не изготовлены", - сказал источник.

По его словам, "при создании новых навигационных спутников "Глонасс-К" разработчики столкнулись с проблемами при импортозамещении электронной компонентной базы".

Между тем, в "Роскосмосе" "Интерфакс" заверили, что новые спутники будут изготовлены в срок, времени и ресурсов для этого достаточно.

"Все работы по созданию аппаратов идут по графику. Имеющегося ресурса аппаратов и времени для изготовления новых достаточно, чтобы орбитальная группировка КА "Глонасс" функционировала в штатном режиме", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

В начале текущей недели третий за полгода спутник "Глонасс" вышел из строя, в отдаленных точках планеты возможны погрешности в определении координат.

Неполадки попробуют устранить с Земли, замена спутника не требуется.

Между тем, по данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения "Глонасс", спутник номер 702 был "временно выведен на техобслуживание".

Весной сообщалось о выходе из строя двух спутников "Глонасс" номер 723 и 734. Позднее их удалось "реанимировать" и вернуть в строй. Однако в связи с тем, что второй спутник эксплуатируется с превышением установленного срока эксплуатации, ему на смену в июне был выведен на орбиту спутник с номером 756, согласно данным информационно-аналитического центра он находится на этапе ввода в систему. Еще один спутник находится на летных испытаниях.

Всего на орбите находятся 26 спутников системы "Глонасс", из них 23 работают по назначению. Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника, на территории России - 18.