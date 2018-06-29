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У канала РБК сменится управляющий директор

Прежний директор Игорь Полетаев вернется на НТВ

У канала РБК сменится управляющий директор
Илья Доронов
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Управляющим директором телеканала РБК с 1 июля станет Илья Доронов, который сменит на этом посту Игоря Полетаева, решившего вернуться на НТВ, сообщил в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь холдинга РБК Егор Тимофеев. До этого Доронов был заместителем управляющего директора.

В сообщении на сайте холдинга РБК отмечается, что в задачи Доронова будет входить дальнейшее развитие телеканала, созданием новых продуктов и интеграция телевизионных форматов в диджитал-площадки РБК.

"Игорь Полетаев помог нам "перезагрузить" телеканал РБК: под его началом запущены новый утренний эфир и ежедневное вечернее шоу, ставшее флагманом телеканала, начата работа по изменению формата дневного эфира. Выработанный Игорем системный подход к менеджменту производственных и творческих процессов заложил фундамент для дальнейшего развития видеоформатов РБК. Мы благодарны Игорю за работу на посту управляющего директора и желаем ему удачи", - заявил генеральный директор АО "РБК-ТВ" Тимофей Щербаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Гендиректор канала добавил, что перед РБК-ТВ сейчас стоят задачи по успешному завершению эфирных преобразований и подготовка новых продуктов к осеннему телевизионному сезону.

Доронов начал работать на телевидении в 2000 году во Владимире, с 2002 года - корреспондент и ведущий в Москве на телекомпании ВКТ, затем корреспондентом на РЕН ТВ. С марта 2004 года - ведущий новостей на РЕН ТВ. В 2015 году был назначен заместителем главного редактора телеканала Life News. С декабря 2016 года - ведущий телеканала Россия 24. Обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы (2012 год). Окончил исторический факультет Владимирского государственного педагогического университета, сообщили в пресс-службе РБК.

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Теги: Илья Доронов, Игорь Полетаев, РБК

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