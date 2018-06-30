Теплоход с полусотней пассажиров сел на мель в Якутии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Теплоход, следовавший по реке Лена маршруту Сангар - Якутск, в субботу сел на мель в сотне километров от конечного пункта.

"Около полудня по местному времени теплоход "Ракета-269", следовавший из Сангара в Якутск, сел на мель, не дойдя до Якутска 130 км. На его борту находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа", - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Теплоход, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью "Пассажирское райуправление", сел на мель близи поселка Маймага Намцы Намского района. Проводится доследственная проверка.

Министерство здравоохранения Якутии сообщает, что по предварительной информации есть пострадавшие, которые получили переломы и другие травмы.

"Центром медицины катастроф сформирована медицинская бригада из врача-анестезиолога-реаниматолога, врача травматолога и фельдшера для направления к месту происшествия", - сообщили в республиканском Минздраве.