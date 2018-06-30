Более 10 тыс. сочинцев вторые сутки остаются без света в сорокаградусную жару

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Жители пяти поселков Сочи вторые сутки остаются без электроснабжения из-за отключения высоковольтной ЛЭП на границе Центрального и Хостинского районов города-курорта, сообщили агентству "Интерфакс" жители поселков.

"Вторые сутки более 10 тысяч сочинцев из садоводческих некоммерческих товариществ "Русская поляна", "Фронтовик", "Оазис" "Фундучное" и "Шаумяна, среди которых инвалиды, дети и пенсионеры, остаются без света в сорокаградусную жару", - подчеркивается в письменном коллективном обращении жителей.

В свою очередь, на "горячей линии" ПАО "Кубаньэнерго" агентству сказали, что в зоне ответственности ведомства аварий и отключений нет.

"Высоковольтная электролиния 10кВт А424 не находится на балансе Кубаньэнерго", - сообщил диспетчер.

Сочинцы готовят обращение в прокуратуру города для решения проблемы.