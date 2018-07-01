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Бензовоз загорелся на трассе Москва - Петербург

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Скоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург (М-11) в Новгородской области перекрыта из-за горящего бензовоза, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском Главном управлении МЧС.

"Информация о происшествии на 462 километре трассы М-11 под городом Окуловка поступила в оперативные службы около 14:30. Прибыв к месту, пожарные обнаружили горевший бензовоз. Движение по магистрали было остановлено", - сказал собеседник агентства.

Жертв и травмированных нет.

Как уточнили в региональном УГИБДД, причиной происшествия, по словам очевидцев, стало загоревшееся колесо бензовоза, после чего вспыхнула вся машина.

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Теги: Москва, Петербург
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