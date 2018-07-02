Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Липецкой области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами ДТП, которое произошло во второй половине воскресенья около населенного пункта Золотуха Лев-Толстовского района Липецкой области.

"Произошло столкновение "Фольксваген Пассат" и "Хендай Соната". На месте происшествия розлива топлива нет, движение транспорта не нарушено. В результате ДТП есть пострадавшие, которые доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Со своей стороны информированный источник сообщил, что в ДТП погибли пять человек, включая двух детей. Еще один ребенок получил травмы и был госпитализирован.