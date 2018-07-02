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Врио руководителя Росморречфлота назначена Надежда Жихарева

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначена Надежда Жихарева, сообщил Росморречфлот.

"Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Надежда Жихарева решением министра транспорта РФ от 29 июня 2018 года назначена временно исполняющей обязанности руководителя Росморречфлота", - говорится в сообщении агентства.

Жихарева окончила Московскую государственную академию водного транспорта по специальности "экономика и управление на предприятии водного транспорта". С 2002 года по февраль 2012 года занимала различные должности в министерстве транспорта РФ, в феврале заняла должность заместителя директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса. В июне 2016 года перешла на должность замруководителя Росморречфлота, где курировала вопросы управления морских портов и развития инфраструктуры.

Как сообщалось, в конце июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта РФ - руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктора Олерского по его просьбе. В качестве основного кандидата на пост замглавы Минтранса по портам и водным перевозкам рассматривается президент ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") Юрий Цветков.

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Теги: Росморречфлот
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