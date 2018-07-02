Усадьба XIX века сгорела на Псковщине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в памятнике XIX века - усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского района Псковской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Неэксплуатируемое здание усадьбы загорелось в воскресенье в 22:39 по московскому времени, сгорела вся его кровля.

По предварительным данным, причиной пожара стало занесение постороннего источника огня.

Волышово - имение Васильчиковых и Строгановых в одноименной деревне Порховского района области. В первой половине XIX века принадлежало генералу Д.В.Васильчикову. Усадебный дом был спроектирован в 1860-х гг. архитектором М.А.Макаровым для его зятя графа А.С.Строганова (1818-1864), придворного егермейстера. Вначале он был деревянным, но был перестроен в камне при графе С.А.Строганове петербургским архитектором К.К.Шмидтом.

При усадьбе есть большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Имение служило, прежде всего, целям охоты, в которой в 1880-е гг. участвовали граф Строганов, князь Васильчиков, князь Голицын.