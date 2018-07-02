Число заместителей министра труда и соцзащиты выросло до семи

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев увеличил число заместителей министра труда и социальной защиты с пяти до семи.Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном сайте для публикации правовых актов.

Кроме того, согласно этому документу в Минтруде увеличивается число департаментов с 12 до 15.

Документ датирован 29 июня и вступил в силу с 1 июля. При этом отмечается, что финансирование Минтруда в связи с изменением в структуре руководства не увеличится.