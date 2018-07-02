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Активист осужден условно за нападение на полицейского на Марсовом поле в 2017 году

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Санкт-Петербурга вынес второй приговор за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле Петербурга 12 июня 2017 года.

"Суд огласил приговор в отношении Дмитрия Мякшина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Таким образом, суд согласился с позицией прокуратуры, предложившей такое наказание. Сторона защиты просила оправдать Мякшина.

Как сообщалось, Мякшин обвинялся в том, что 12 июня 2017 года во время акции на Марсовом поле ударил полицейского кулаком по лицу. На момент задержания ему было 17 лет, он учился в школе.

Как сообщалось, 7 августа 2017 года за нападение на сотрудника Росгвардии на той же несогласованной акции был оштрафован на 100 тыс. рублей безработный житель Ленобласти Владимир Абросимов.

Всего, по данным полиции, после той акции сторонников Навального в Петербурге были задержаны 500 человек.

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Теги: Петербург

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