В Ростове Великом создадут территорию опережающего развития

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Ростове Великом будет создана территория опережающего социально-экономического развития, соответствующий документ подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.

При этом глава правительства отметил, что Ростов - моногород, и это является его основной проблемой.

"Формируя такую территорию, мы диверсифицируем экономику Ростова. Нужно привлекать новые инвестиции. Как я знаю, уже подписано несколько рамочных соглашений с инвесторами по реализации проектов", - сказал Медведев. Он также поручил курирующему строительную отрасль вице-премьеру Виталию Мутко следить за развитием этой территории.