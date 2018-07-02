СП "Реновы" и "Роснано" начало строить вторую гелиостанцию в Бурятии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ООО "Хевел" (совместное предприятие "Роснано" и группы "Ренова") приступило к строительству второй солнечной электростанции (СЭС) в Бурятии мощностью 15 МВт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре правительства региона.

Стоимость проекта оценивается почти в 1,5 млрд рублей.

Ввести Хоринскую СЭС в эксплуатацию планируется к ноябрю 2019 года.

"Начало поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности планируется на декабрь 2019 года. Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хоринской СЭС составит более 20 ГВт.ч, что обеспечит снижение объема выбросов СО2 на 10,5 тыс. тонн ежегодно", - отметил во время церемонии начала строительства гелиостанции в понедельник генеральный директор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай, слова которого приводит пресс-центр.

Как сообщалось, в декабре 2017 года построенная "Хевелом" Бичурская СЭС мощностью 10 МВт получила доступ к оптовому рынку электроэнергии. Стоимость проекта ее создания составила почти 1 млрд рублей.

К 2022 году компания намерена построить три солнечные электростанции в Бурятии общей мощностью 95 МВт.

ООО "Хевел" основано в 2009 году, 51% принадлежит группе "Ренова" Виктора Вексельберга, 49% - "Роснано". В структуру входят производственное (завод тонкопленочных фотоэлектрических модулей в г.Новочебоксарск, Чувашия) и девелоперское (проектирование и строительство солнечных электростанций) подразделения, а также научно-технический центр при ФТИ имени Иоффе (Санкт-Петербург).