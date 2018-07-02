Град и ураган нанесли ущерб сельхозугодиям Кубани на 1,5 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более 60 тысяч гектаров сельхозугодий пострадали в Краснодарском крае в результате сильного урагана и града в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на пленарном совещании в Краснодаре в понедельник.

"Для некоторых сельхозпроизводителей это критичная цифра, предварительный ущерб - порядка 1,5 млрд рублей. Нельзя оставлять наших аграриев один на один с проблемой. Необходимо помочь тем предприятиям, где потери составили свыше 50%", - сказал глава края, чьи слова приводятся в сообщении администрации региона.

Согласно сообщению, от разгула стихии в минувшие выходные пострадало 10 муниципалитетов региона. Так, в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах повреждены порядка 2 тыс. домов, более 10 социально-значимых объектов. Было нарушено газо- и электроснабжение населения.

Краснодарский край в настоящее время ведет сбор урожая. По оперативной информации, с/х культуры убраны с территории 683 тыс. га, что составляет около 40% от намеченного. В том числе пшеница обмолочена на площади свыше 489 тыс. га, или более 34,2% от запланированного. Всего предстоит убрать эту культуру на территории более 1,4 млн га.

Как сообщалось, Краснодарский край в 2017 году собрал рекордный урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур - 14,2 млн тонн в чистом весе. Валовой сбор пшеницы и ячменя составил также рекордные 10,36 млн тонн (рост относительно 2016 года на 2%).