"Единороссы" решили отдать депутатский мандат Говорухина Татьяне Кривенко

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Генсовет "Единой России" предложил Центральной избирательной комиссии РФ кандидатуру Татьяны Кривенко в качестве кандидата на замещение вакантного депутатского мандата Государственной Думы (региональная группа "город Москва", №17).

"Решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Станислава Говорухина, ушедшего из жизни 14 июня", - сообщает пресс-служба партии в понедельник.

Кривенко занимает должность начальника организационно-методического управления, начальника управления контроля Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Ранее она работала советником первого заместителя премьера правительства Москвы по социальной политике, затем - помощником вице-спикера Госдумы Людмилы Швецовой, советником отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами РФ Управления по организационному обеспечению деятельности Госдумы, уточнили в партии.

В решении Генсовета "Единой России" отмечается, что кандидатура Кривенко предлагается ЦИК РФ в связи "с активным участием зарегистрированного кандидата в деятельности партии после выборов".

Режиссер Говорухин скончался в четверг 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.