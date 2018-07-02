В Роскомнадзор не поступали жалобы из-за обозначения Крымского моста на картах Google

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор пока не получал жалоб на неоднозначное обозначение Крымского моста на картах Google, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор находится в постоянном диалоге с компанией Google. По данной теме жалобы в Роскомнадзор не поступали", - говорится в комментарии ведомства, поступившем на запрос "Интерфакса".

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание СМИ, что "Крымский мост, соединяющий Таманский полуостров через Керченский пролив с Крымом частично подписан на украинском языке в сервисе Google Maps, а также в мобильном приложении: часть которая ближе к Таманскому полуострову, указана как "Крымский мост", а прилегающая к Крыму, который также назван по-украински, - "Кримський мiст". При этом при попытке построить маршрут от Тамани до Керчи, приложение предлагает воспользоваться не Крымским мостом, а паромной переправой.