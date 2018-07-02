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В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"

Доведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомстве

В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"
Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Минздраве вернулись к идее введения в России экологического налога на сигареты, сообщается на сайте газеты "Коммерсантъ".

С предложением ввести сбор Минздрав обратился 26 июня в письме к Минприроды. В ведомстве считают, что налог может стать "действенной мерой" по улучшению состояния окружающей среды, и предлагают рассмотреть его введение в рамках "нацпроекта в сфере экологии". В письме поясняется: выбрасываемые окурки от сигарет наносят вред природе, они токсичны из-за применяемых при выращивании и обработке табака "пестицидов и нефтепродуктов", содержат мышьяк, кадмий и толуол, такие отходы попадают в основном в водоемы.

В ведомстве ссылаются на опыт США и африканских стран, где с каждой пачки взимают до $0,75 "мусорного" налога. Доведение акцизов до европейского уровня, по расчетам Минздрава, может принести до 800 млрд руб. поступлений в бюджет. Вместе с тем в Минздраве изданию не смогли уточнить, какую ставку налога предлагается ввести, сославшись на то, что эти параметры пока прорабатываются.

В Минприроды "Ъ" напомнили, что производители и импортеры сигарет в РФ по законодательству уже выплачивают экологический сбор, направляемый на строительство мусороперерабатывающих мощностей, или занимаются самостоятельной переработкой отходов. При этом в природоохранном ведомстве говорят о поручении президента Владимира Путина развивать вторичную переработку отходов, но признают, что соответствующих технологий для сбора и утилизации окурков пока нет.

Идея ввести экологический налог возникла в рамках концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, которую Минздрав вносил в правительство в прошлом октябре, напоминает "Ъ". В экспертном совете при правительстве тогда предложили Минздраву доработать документ, а введение налога сочли "нецелесообразным, избыточным и дискриминационным".

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Теги: Минздрав
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