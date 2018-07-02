Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Леонид Кравченко родился 10 мая 1938 года в Орловской области, в 1961 году закончил факультет журналистики МГУ.

В 1985 году был назначен первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР) на должности которого проработал вплоть до 1988 года. В 1989 году возглавил Телеграфное агентство СССР (ТАСС).

Указом президента СССР Михаила Горбачёва был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР 14 ноября 1990 года, а затем председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании 8 февраля 1991 года. 26 августа 1991 года после подавления августовского путча, указом президента СССР Кравченко был снят с занимаемой должности, так как 19 августа 1991 года подчинился решению ГКЧП о политической цензуре на ТВ.

В 1989-1991 годах - народный депутат СССР.

С 1993 года работал первым заместителем главного редактора "Российской газеты". С 1998 года и на протяжении последующих пяти лет возглавлял им же созданную "Парламентскую газету" - официальный печатный орган Федерального собрания Российской Федерации.

С 1998 по 1999 год член Совета директоров ОАО "ТВ-Столица", затем с июля 1998 по июль 1999 года - первый зампредседателя Совета директоров ОАО "ТВ-Центр".