Отменен приговор осужденным за фальсификацию на выборах экс-депутату думы Владивостока и члену избиркома

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего депутата думы Владивостока Зинаиды Ким и одного из членов избирательной комиссии, осужденных за фальсификации документов на выборах депутатов Законодательного собрания Приморья.

"Апелляционная инстанция из-за процессуальных нарушений отменила приговор Ленинского районного суда Владивостока. Уголовное дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение", - сообщила во вторник "Интерфаксу" представитель прокуратуры Приморья.

Как сообщалось, в апреле суд признал обеих фигуранток виновными в организации фальсификации избирательных документов (ч. 1 ст. 142 УК РФ).

Ким суд приговорил к двум годам лишения свободы условно, члену участковой избирательной комиссии N522 - к 1,5 годам лишения свободы.

Суд установил, что в 2016 году Ким, которая тогда была депутатом думы Владивостока, разработала план фальсификации на выборах, чтобы стать депутатом краевого Законодательного собрания.

По данным суда, она обеспечила явку на участок избирателей, которые голосовали по предоставленным ей же открепительным удостоверениям третьих лиц. Кроме того, фигурантка организовала фальсификацию избирательных документов членом участкового избиркома. В список избирателей были внесены недостоверные сведения о голосовавших, которые в выборах не участвовал.

Ким на выборах в Законодательное собрание Приморья осенью 2016 года баллотировалась по списку "Единой России".