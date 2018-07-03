Вступил в силу закон о привлечении к ответственности водителей на основе анализа крови

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Закон, которым вводится административная ответственность водителей в случае обнаружения у них более 0,3 грамма спирта на литр крови, вступает в силу с 3 июля.

Президент РФ Владимир Путин подписал данный закон в начале апреля.

Документ не меняет ранее установленную норму для определения факта употребления алкоголя за рулем (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).

Согласно закону, административная ответственность наступает в случае употребления алкоголя, который определяется, в частности, наличием этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Закон указывает, что в примечании к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) слова "воздуха, или в случае" заменяются словами "воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, или в случае".

Статья 12.8 КоАП предусматривает, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, взимается штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Аналогичное административное наказание предусмотрено и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.