"РЖД" собрались к 2025 году увеличить перевозки пассажиров на 27%,

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) рассчитывает к 2025 году увеличить перевозки пассажиров по сравнению с 2017 годом на 27%, до 1,4 млрд человек, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на материалы компании.

Росту пассажиропотока будут способствовать закупка нового подвижного состава с увеличением доли двухэтажных вагонов, увеличение скорости движения поездов, строительство дополнительных главных путей, развитие Московского транспортного узла, увеличение глубины продаж, развитие программы лояльности "РЖД-бонус", следует из материалов РЖД.

Один из приоритетов - развитие скоростного сообщения, отмечает издание. В частности, для маршрута Москва - Санкт-Петербург (и частично участка Москва - Нижний Новгород) планируется купить 11 дополнительных поездов "Сапсан" (их эксплуатация начнется в 2021 году) и 27 прицепных вагонов туристического класса (в 2022 году), говорится в материалах РЖД. В 2017-2019 годах также планируется закупка 90 вагонов для поездов "Ласточка" для организации движения поездов между крупнейшими городами в режиме "дневной экспресс", пишут "Ведомости".