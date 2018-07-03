Замминистра обороны и президент ТМХ покинули совет директоров "Калашникова"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Назначенный заместителем министра обороны РФ экс-гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко и бывший совладелец концерна - президент и совладелец АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев покинули совет директоров "Калашникова", следует из списка аффилированных лиц предприятия за второй квартал 2018 года.

В опубликованном во вторник документе сообщается, что 30 июня 2018 года Криворучко, Бокарев и гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров исключены из совета директоров "Калашникова".

Вместо них в совет директоров избраны нынешний руководитель концерна Владимир Дмитриев, член научно-технического совета "Ростеха" Александр Куликов и Валерий Володин, должность которого не сообщается.

Из списка аффилированных лиц следует, что всего совет директоров "Калашникова" состоит из 9 человек. Свои места в совете сохранили замгендиректора ГК "Ростех" Александр Назаров, индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии ГК "Ростех" Сергей Абрамов, замгендиректора "Калашникова" Мария Акоева, замгендиректора АО "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению ГК "Ростех" Алла Лалетина и первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Ранее сообщалось, что 13 июня гендиректор концерна "Калашников" Криворучко был назначен заместителем министра обороны России

В июне Криворучко покинул руководящие должности в ряде бизнес-структур - в частности, посты генерального директора концерна "Калашников", руководителя ООО "ТКХ-Инвест" (владеет 75% минус 1 акцией концерна) и гендиректора ООО "Аэроэкспресс".

Сообщалось также, что до 2017 года Бокарев вместе с Криворучко и Искандаром Махмудовым был совладельцем компании "ТКХ-Инвест". В 2017 году Криворучко стал ее единственным собственником. В настоящее время назначен доверительный управляющий долей Криворучко в ООО "ТКХ-Инвест" - Аркадий Привалов.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.

Концерн также управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.

Кроме того, "Калашников" включает в себя Zala Aero, производителя беспилотных летательных аппаратов, "Еврояхтинг Рыбинская верфь", производителя высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров, и АО "Судостроительный завод "Вымпел" , выпускающее средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения,. В концерн также входят производители комплектующих для судовых двигателей различных типоразмеров - "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) и ООО "Дизельзипсервис".