Главные новости
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреБританская полиция заявила о прорыве "деле Скрипаля"МоскваВ Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы
В России

КС признал сохранение права на товарный знак при соединении юрлиц

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ во вторник разъяснил положения закона, регулирующего порядок перехода права на интеллектуальную собственность при реорганизации юридического лица.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба ООО "Тестато", которому Роспатент отказал в продлении срока действия исключительного права на товарный знак "Зилант" и в предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении этого срока. Ранее товарный знак принадлежал юридическому лицу, которое было реорганизовано путем присоединения к другому юридическому лицу, а то, в свою очередь, также было реорганизовано путем присоединения к ООО "Тестато".

Судья КС Александр Кокотов в разговоре с журналистами уточнил, что право на товарный знак сохраняется в случае присоединения одной компании к другой, даже если переход товарного знака не оформлялся.

"Фактические обстоятельства дела, которое рассматривал Суд по интеллектуальным правам, таковы: когда товарный знак несколько раз переходил от одного правообладателя к другому, и при этом такой переход не регистрировался. Конституционный суд в сегодняшнем постановлении специально сделал акцент на том, что это обстоятельство не является препятствием для регистрации наличным правообладателем своего товарного знака", - сказал Кокотов.

Он уточнил, что без регистрации перехода товарного знака возможности нового правообладателя ограничены. Так, он не вправе производить его отчуждение.

"Из подтекста постановления вытекает подход, согласно которому постановка вопроса по продлении исключительного права на товарный знак в связи с тем, что срок его действия истекает, не может рассматриваться как распоряжение этим правом", - сказал судья.

"Конституционный суд указал, что оспоренное положение (...) просит относиться к себе как к общему правилу, которое, конечно, позволяет делать исключения, и, более того, такие исключения в некоторых случаях обязательно должны делаться", - подчеркнул он.

При рассмотрении дела в Суде по интеллектуальной собственности в первой инстанции Роспатент настаивал, что без регистрации перехода исключительного права правопреемник правообладателя не может обращаться за продлением срока действия исключительного права.

Суд первой инстанции признал действия Роспатента незаконными и обязал его рассмотреть ходатайство ООО "Тестато", однако кассационная инстанция суда пришла к выводу о противоречии норм Гражданского кодекса РФ, приостановила производство по делу и обратилась в КС РФ.

В своем обращении заявитель отметил, что пункт 6 статьи 1232 ГК РФ устанавливает, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности он (переход) считается несостоявшимся.

При этом, как подчеркнул заявитель, из положений статей 57 и 58 ГК РФ следует, что правопреемник становится обладателем прав и обязанностей присоединившегося юридического лица в любом случае после завершения процедуры реорганизации, в том числе и в отношении объектов, подлежащих государственной регистрации.

Заявитель констатировал, что в силу своей неопределенности оспоренные нормы ведут к нарушению конституционных гарантий судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Конституционный суд
В России
В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентамВ Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам
Ранее "Ведомости" написали, что поправки в закон о СМИ - иноагентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает", одобрит во вторник комитет ГосдумыПодробнее
 Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумыРодственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы
Ее кандидатуру выдвинула партия "Справедливая Россия"Подробнее
 48% россиян заявили о доверии Путину48% россиян заявили о доверии Путину
Уровень доверия к политикам в РФ с января снизился в среднем на 12 процентных пунктовПодробнее
 Google признала некорректным обозначение Крымского моста на украинскомGoogle признала некорректным обозначение Крымского моста на украинском
В компании заявляют, что уже работают над исправлением неточностиПодробнее
Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификацииПочта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации
Пока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нетПодробнее
 В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"
Доведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомствеПодробнее
 Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции
По данным источника, французские власти отдали сенатору паспорт, но залог еще не вернулиПодробнее
 Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрироватьКаждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать
Этого хотела бы почти треть российской молодежи, но ВЦИОМ не считает это желанием сбежать "из ужасающей российской реальности"Подробнее
 Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры МосквыМитрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы
Глава московского отделения партии понял, что не набирает необходимое для регистрации число голосов муниципальных депутатовПодробнее
 Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФОМитинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФО
Некоторые акции были несогласованы с властями, сообщений о происшествиях не поступалоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреБританская полиция заявила о прорыве "деле Скрипаля"МоскваВ Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформыВ России48% россиян заявили о доверии ПутинуМоскваМуниципальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатовВ РоссииРодственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы

В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам

В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентамРанее "Ведомости" написали, что поправки в закон о СМИ - иноагентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает", одобрит во вторник комитет Госдумы Подробнее

В Грузии поймали гражданина Турции, подозревавшегося в убийстве пилота из РФ в Сирии

Группа евродепутатов пыталась сорвать начало пленарного заседания Европарламента

Трамп напомнил Санчесу об обещании Испании увеличить военные расходы

Врачи сборной России не дали прогноза о шансах Жиркова вернуться в состав

Комитету ОПЕК+ поручат разработать новую методику мониторинга добычи

Киев счел посягательством на земли Украины присвоение полкам в РФ украинских названий

Иностранцам открыли въезд в РФ по электронным визам через аэропорты Дальнего Востока

Опекун из Петербурга получил срок за многолетнее насилие над шестью детьми

Столичные власти разрешили построить в "Москве-Сити" 104-этажный комплекс

ФБР присоединилось к расследованию дела Facebook

СП выявила нарушения у Сбербанка при субсидировании сельхозпроизводителей

КС признал сохранение права на товарный знак при соединении юрлиц

В Москве началась встреча Лаврова с парламентариями из США

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"Обязательства банка будут переданы другой кредитной организации Подробнее

Замминистра обороны и президент ТМХ покинули совет директоров "Калашникова"

Адвокат Цуркан пожаловался на отказ сотрудников СИЗО допустить его к подзащитной

Валентину Матвиенко в Чите огорчил бурьян по пояс и "уродище-фонтан"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F7Швеция Швеция– : –17:00Швейцария Швейцария17:008F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00