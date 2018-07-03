КС признал сохранение права на товарный знак при соединении юрлиц

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ во вторник разъяснил положения закона, регулирующего порядок перехода права на интеллектуальную собственность при реорганизации юридического лица.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба ООО "Тестато", которому Роспатент отказал в продлении срока действия исключительного права на товарный знак "Зилант" и в предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении этого срока. Ранее товарный знак принадлежал юридическому лицу, которое было реорганизовано путем присоединения к другому юридическому лицу, а то, в свою очередь, также было реорганизовано путем присоединения к ООО "Тестато".

Судья КС Александр Кокотов в разговоре с журналистами уточнил, что право на товарный знак сохраняется в случае присоединения одной компании к другой, даже если переход товарного знака не оформлялся.

"Фактические обстоятельства дела, которое рассматривал Суд по интеллектуальным правам, таковы: когда товарный знак несколько раз переходил от одного правообладателя к другому, и при этом такой переход не регистрировался. Конституционный суд в сегодняшнем постановлении специально сделал акцент на том, что это обстоятельство не является препятствием для регистрации наличным правообладателем своего товарного знака", - сказал Кокотов.

Он уточнил, что без регистрации перехода товарного знака возможности нового правообладателя ограничены. Так, он не вправе производить его отчуждение.

"Из подтекста постановления вытекает подход, согласно которому постановка вопроса по продлении исключительного права на товарный знак в связи с тем, что срок его действия истекает, не может рассматриваться как распоряжение этим правом", - сказал судья.

"Конституционный суд указал, что оспоренное положение (...) просит относиться к себе как к общему правилу, которое, конечно, позволяет делать исключения, и, более того, такие исключения в некоторых случаях обязательно должны делаться", - подчеркнул он.

При рассмотрении дела в Суде по интеллектуальной собственности в первой инстанции Роспатент настаивал, что без регистрации перехода исключительного права правопреемник правообладателя не может обращаться за продлением срока действия исключительного права.

Суд первой инстанции признал действия Роспатента незаконными и обязал его рассмотреть ходатайство ООО "Тестато", однако кассационная инстанция суда пришла к выводу о противоречии норм Гражданского кодекса РФ, приостановила производство по делу и обратилась в КС РФ.

В своем обращении заявитель отметил, что пункт 6 статьи 1232 ГК РФ устанавливает, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности он (переход) считается несостоявшимся.

При этом, как подчеркнул заявитель, из положений статей 57 и 58 ГК РФ следует, что правопреемник становится обладателем прав и обязанностей присоединившегося юридического лица в любом случае после завершения процедуры реорганизации, в том числе и в отношении объектов, подлежащих государственной регистрации.

Заявитель констатировал, что в силу своей неопределенности оспоренные нормы ведут к нарушению конституционных гарантий судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан.