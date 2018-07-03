В России

Опекун из Петербурга получил срок за многолетнее насилие над шестью детьми

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Всеволожский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима петербургского бизнесмена Георгия Томашевича за сексуальное насилие над детьми, которых он усыновил.

Как сообщает пресс-служба СКР Ленинградской области, следствие и суд установили, что в 2009 году мужчина получил опеку над девятилетним мальчиком. Впоследствии с 2010 по 2014 год он оформил опекунство еще над пятью мальчиками разного возраста, которые жили с ним в частном доме в Всеволожском районе Ленобласти.

"Подсудимый неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Жертвами опекуна стали шестеро детей, которые на момент совершения преступления не достигли 12-летнего возраста", - отмечает пресс-служба ведомства.

Насилие над детьми длилось более пяти лет, с конца 2009 года по середину 2016 года.

Суд приговорил 57-летнего Томашевича к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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