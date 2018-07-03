Госдума обязала в течение года высаживать леса взамен вырубленных

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об обязательном восстановлении вырубленных, погибших и поврежденных лесов.

Закон относит к землям лесного фонда лесные земли (на которых расположены леса; земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и др.) и нелесные земли (необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и др.), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и др.).

Документ прописывает, что в целях предупреждения пожаров ширина просек, противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос устанавливается в пределах от 10 до 100 метров.

Также в соответствии с законом восстановление осуществляется с целью восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений, за исключением установленных законодательством случаев.

Лица, использующие леса, должны осуществлять мероприятия по лесовосстановлению (лесоразведению) в границах территории соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.

Лесовосстановление должно производиться не позднее, чем через 1 год после рубки лесных насаждений.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Комментируя принятие данных поправок, пецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что в соответствии с принятым законом высаживать нужно будет саженцы той же породы дерева, которая была вырублена.

"То есть вместо сибирского кедра ольху теперь не посадишь. Если вырубается ценная порода, то высаживается тоже ценная порода дерева", - сказал Иванов.

Он отметил, что теперь каждый, кто строит автомобильную дорогу, железную дорогу, линии электропередачи, трубопроводы, газопроводы обязан будет высадить столько же саженцев, сколько он вырубил при строительстве объекта инфраструктуры.