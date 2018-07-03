Viber в течение года запустит в РФ поддержку криптовалюты Rakuten

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Viber в течение года рассчитывает запустить в России поддержку и обмен на реальную валюту криптовалюты своей материнской компании Rakuten, сообщил журналистам глава Viber Джамел Агауа на пресс-конференции во вторник.

"Rakuten намерен провести глобальный запуск собственной криптовалюты. Я видел список стран, в которых планируется запуск, и Россия в нем есть. Рассчитываю, что в течение 6-12 месяцев криптовалюта будет доступна в РФ через электронный кошелек Viber", - сказал Агауа.

По его словам, в настоящее время Viber анализирует российское законодательство на предмет возможных вариантов запуска криптовалюты в стране. Он уточнил, что для этого требуется получить соответствующую лицензию ЦБ.

При этом Агауа отметил, что в настоящее время в электронном кошельке Viber можно конвертировать криптовалюту в иены, доллары и евро.

В России, скорее всего, наиболее вероятен сценарий, по которому пользователь сможет конвертировать в кошельке криптовалюту в российские рубли, тратить на покупки с оплатой из электронного кошелька, но не сможет выводить ее в наличные через банк, рассказал топ-менеджер Viber.

Viber является сервисом для обмена текстовыми, голосовыми и видео сообщениями. Viber доступен в 193 странах мира, в РФ количество активных пользователей Viber в России составляет 45 млн в месяц в РФ (по итогам 2017 года показатель составлял 40 млн).

Rakuten - самая большая компания Японии в сфере интернет-торговли и финансовых услуг, одна из крупнейших площадок e-commerce в мире. С 2005 года работает за пределами Японии. В 2014 году Rakuten купил Viber.