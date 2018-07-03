В Красноярском крае загорелась свалка древесных отходов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления МЧС по краю уже более двух часов тушат пожар на свалке отходов лесопиления в городе Канск Красноярского края, сообщает пресс-служба ведомства.

"В тушении участвуют 20 человек, задействовано 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

Представитель управления МЧС уточнил агентству "Интерфакс", что в настоящее время площадь пожара составляет около 700 кв. м., в ликвидации огня также задействован вертолет.

"Воздушное судно с прикрепленным к нему водно-сливным устройством доставляет и сбрасывает воду на очаги пожара", - пояснил собеседник агентства.