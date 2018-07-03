Крым попросил 400 млн руб. на компенсацию ущерба от града и засухи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить региону средства на компенсацию ущерба, нанесенного сельскому хозяйству засухой и градом.

"Нынешний год выдался непростым для сельского хозяйства: сначала засуха, потом град. Все это привело к потере части урожая. Поэтому подготовил обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева с просьбой предоставить до 400 млн рублей на компенсацию прямых потерь крымскими сельхозпроизводителями", - написал Аксенов в фейсбуке.

Глава Крыма сообщил также, что уборка урожая в регионе идет по графику. "На данный момент убрано 52% урожая", - отметил он Аксенов.

Сильный град 29 июня повредил посевы, сады и виноградники в Нижнегорском районе Крыма на площади 395 га. Ущерб от стихии, по предварительным оценкам, составил около 55 млн рублей.

Ранее власти Крыма оценивали ущерб от засухи в 1 млрд рублей.