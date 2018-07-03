В Госдуме согласились на ответный визит в США по приглашению американских парламентариев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американские парламентарии пригласили делегацию депутатов Госдумы в США с ответным визитом, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, участвовавший во встрече с парламентской делегацией США во вторник в Москве.

"Поступило приглашение посетить США с ответным визитом делегации Госдумы. О сроках не говорили", - сказал Аксаков журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он подтвердил, что депутаты дали согласие посетить США с ответным визитом.

Во вторник состоялась встреча делегации американских парламентариев со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группой депутатов нижней палаты от всех фракций.