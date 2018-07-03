Прокуратура потребовала заблокировать доступ к книге идеолога СС в университете Макарова

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) при проверке выявила доступ к экстремистским материалам с компьютеров в библиотеке Государственного университета морского и речного флота имени Макарова в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

СЗТП провела в вузе проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и установила, что на компьютерах в читальном зале университета имеется доступ к книгам, признанным экстремистскими.

"Не были обеспечены запреты к материалам № 4457, № 4455 и № 4453 из федерального реестра экстремистских материалов Минюста РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Под первым из обозначенных номеров находится онлайн-версия перевода педагога и бригаденфюрера СС Гельмута Стеллрихта "Вера и действие для Гитлерюгенд", доступ к которой был заблокирован решением Вологодского городского суда 5 апреля 2018 года.

Два других материала - видеоролики с небольшим количеством просмотров, доступ к которым был заблокирован в текущем году Октябрьским районным судом Барнаула.

После аналогичной проверки в Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I было "установлено, что акты сверки фондов научно-технической библиотеки с федеральным списком экстремистских материалов подписывались не всеми участниками соответствующей комиссии".

Ректорам вузов внесены представления, СЗТП контролирует ход их рассмотрения и устранение нарушений.