Отсидевшая пять лет дагестанская правозащитница вышла из колонии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Члена дагестанской общественной организации "Правозащита" Зарему Багавутдинову, осужденную за вербовку боевиков, выпустили на свободу, сообщает правозащитный центр "Мемориал".

"Зарема вышла на свободу и сейчас находится в пути со своим адвокатом", - говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что Багавутдинова должна была выйти из самарской колонии 3 июля в 10:00, но ее не выпускали, ссылаясь на отсутствие начальника колонии на рабочем месте.

По данным правозащитного центра "Мемориал", 30 апреля 2013 года в дагестанском городе Буйнакске боевики из автоматического оружия расстреляли два автомобиля ВАЗ-2114, в которых находились сотрудники МВД по республике. В результате нападения погибли трое полицейских, еще двое получили ранения.

Член региональной общественной организации "Правозащита" Багавутдинова была задержана 4 июля 2013 года по подозрению в пособничестве участникам нападения. 6 июля в отношении нее судьей Советского районного суда города Махачкалы М.Алиевым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, впоследствии дважды продленная другими судьями этого суда.

Как отметили в пресс-службе центра, сначала Багавутдиновой было предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, ч.2 ст.208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в форме пособничества) 14 ноября ей было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч.1 ст. 205.1 (склонение лица к совершению преступления, предусмотренного статьей 208 УК РФ).

"21 мая 2014 года судьей Буйнакского городского суда Нажиюллой Вагидовым Багавдинова приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Правозащитный центр "Мемориал" признал осужденную политзаключенной", - добавили в "Мемориале", отметив, что Багавутдинова выступала с критикой контртеррористических операций.