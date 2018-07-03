ВМФ и руководство Черноморского флота решит, ремонтировать ли крейсер "Москва"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В ближайшее время командование Черноморского флота (ЧФ) и руководство Главкомата ВМФ должны принять решение относительно дальнейшей судьбы флагмана ЧФ гвардейского ракетного крейсера "Москва", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"В настоящее время крейсер находится в Севастополе в ожидании решения относительно перспектив его дальнейшего использования", - отметил он.
По его словам, рассматриваются несколько вариантов решения проблемы.
"Прежний командующий ЧФ адмирал Александр Витко выступал за то, чтобы "Москва" была отправлена на ремонт и модернизацию по примеру однотипного с ней крейсера "Маршал Устинов". Эту точку зрения поддерживают ветераны корабля", - напомнил источник.
По его словам, "существует также точка зрения, согласно которой направление "Москвы" на ремонт и модернизацию нецелесообразно, поскольку крейсеру уже 35 лет - он является первым кораблем проекта 1164 "Атлант". "Таким образом, если его ремонт и модернизация продлится 5 лет, как это было в случае "Маршала Устинова", он выйдет из ремонта уже 40-летним", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в то же время сторонники этой точки зрения выступают за ремонт более "молодого" по сравнению с "Москвой" однотипного с ней ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота.
Крейсер "Маршал Устинов" Северного флота вышел из 5-летнего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в декабре 2016 года.
Ранее предполагалось, что крейсер "Москва" в 2018 году встанет в 3-летний ремонт на Севастопольском морском заводе (филиал "Звездочки"). Однако этого до сих не произошло. Как сообщил "Интерфаксу" другой источник, "не ремонт "Москвы" не оказалось средств".
Крейсер "Москва" (первоначально он назывался "Слава") уже переживал сложные времена в начале 90-х годов прошлого столетия, когда даже поднимался вопрос о его списании. Тогда командование ЧФ обратилось за помощью к правительству Москвы. Такая помощь была оказана, а крейсер с 1996 года носит имя российской столицы. В 1999 году он вернулся в боевой состав ЧФ.
Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.
22 июля 2016 года крейсеру "Москва" вручен орден Нахимова.