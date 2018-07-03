ВМФ и руководство Черноморского флота решит, ремонтировать ли крейсер "Москва"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В ближайшее время командование Черноморского флота (ЧФ) и руководство Главкомата ВМФ должны принять решение относительно дальнейшей судьбы флагмана ЧФ гвардейского ракетного крейсера "Москва", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящее время крейсер находится в Севастополе в ожидании решения относительно перспектив его дальнейшего использования", - отметил он.

По его словам, рассматриваются несколько вариантов решения проблемы.

"Прежний командующий ЧФ адмирал Александр Витко выступал за то, чтобы "Москва" была отправлена на ремонт и модернизацию по примеру однотипного с ней крейсера "Маршал Устинов". Эту точку зрения поддерживают ветераны корабля", - напомнил источник.

По его словам, "существует также точка зрения, согласно которой направление "Москвы" на ремонт и модернизацию нецелесообразно, поскольку крейсеру уже 35 лет - он является первым кораблем проекта 1164 "Атлант". "Таким образом, если его ремонт и модернизация продлится 5 лет, как это было в случае "Маршала Устинова", он выйдет из ремонта уже 40-летним", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в то же время сторонники этой точки зрения выступают за ремонт более "молодого" по сравнению с "Москвой" однотипного с ней ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота.

Крейсер "Маршал Устинов" Северного флота вышел из 5-летнего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в декабре 2016 года.

Ранее предполагалось, что крейсер "Москва" в 2018 году встанет в 3-летний ремонт на Севастопольском морском заводе (филиал "Звездочки"). Однако этого до сих не произошло. Как сообщил "Интерфаксу" другой источник, "не ремонт "Москвы" не оказалось средств".