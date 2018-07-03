Суд в Петрозаводске возобновил допрос свидетелей по делу о гибели детей на Сямозере

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд во вторник возобновил рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере, в настоящее время идет допрос свидетелей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Рассмотрение дела было приостановлено (с 30 мая по 3 июля) по причине неявки свидетелей в суд, отметил собеседник агентства.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Обвинения по делу предъявлены директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.

Руководитель и сотрудники лагеря в зависимости от роли каждого обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности. Кроме того, врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и бывший глава ведомства Анатолий Коваленко обвиняются в халатности.

Рассмотрение уголовного дела началось в Петрозаводском городском суде 9 апреля. Потерпевшими признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек.