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Главу Советска в Калининградской области заподозрили в превышении полномочий

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На главу администрации города Советска (Калининградская область) Николая Воищева возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

"Глава муниципалитета подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями - ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Воищев незаконно продал самому себе участок земли площадью 1,2 тыс. кв.м, стоимость которого составляла 984 тыс. рублей, за 63,6 тыс. рублей. Решение о возбуждении уголовного дела принято по материалам проверки регионального управления ФСБ.

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Теги: Калининградская область. Советск
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