Главу Советска в Калининградской области заподозрили в превышении полномочий

Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы

Ранее "Ведомости" написали, что поправки в закон о СМИ - иноагентах, "позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает", одобрит во вторник комитет Госдумы Подробнее

В Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам

"Вера и действие для Гитлерюгенд" бригаденфюрера СС Гельмута Стеллрихта" оказалась доступна с компьютеров в библиотеке петербургского вуза Подробнее

Прокуратура потребовала заблокировать доступ к книге идеолога СС в университете Макарова

Источник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭС

3 июля 09:22

48% россиян заявили о доверии Путину

Уровень доверия к политикам в РФ с января снизился в среднем на 12 процентных пунктов Подробнее

2 июля 21:12

Google признала некорректным обозначение Крымского моста на украинском

В компании заявляют, что уже работают над исправлением неточности Подробнее

2 июля 19:16

Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации

Пока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нет Подробнее

2 июля 16:39

В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"

Доведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомстве Подробнее

2 июля 12:45

Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции

По данным источника, французские власти отдали сенатору паспорт, но залог еще не вернули Подробнее

2 июля 10:58

Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать