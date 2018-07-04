В России изменится учет срока содержания под стражей до приговора

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса РФ, касающихся порядка зачета времени содержания лица под стражей до вынесения приговора и срока отбывания наказания в виде лишения свободы. Документ, принятый Госдумой 21 июня и одобренный Советом Федерации 27 июня, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, один день содержания под стражей до вступления приговора в силу будет засчитываться: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима - за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня.

Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу будет засчитываться в срок отбывания наказания: при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня; в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за два дня; для исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за три дня; в случае обязательных работ - из расчета один день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ.

Этот порядок взаимозачета не распространяется на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, преступлений, связанных с террористической деятельностью, при особо опасном рецидиве, а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет. Этим лицам зачет времени идет из расчета один день в следственном изоляторе за один день лишения свободы.

Закон также устанавливает, что время нахождения лица под домашним арестом будет засчитываться в срок содержания под стражей до суда и в срок лишения свободы - из расчета два дня домашнего ареста за один день нахождения в СИЗО и лишения свободы.