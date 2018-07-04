У комитета Госдумы по обороне не оказалось достоверных данных о гибели сына главаря ИГ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Достоверной информации о гибели сына главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади нет, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Он отметил, что и относительного самого аль-Багдади "в последние полгода поступает противоречивая информация, но достоверных сведений не имеется".

Ранее западные СМИ со ссылкой на связанный с ИГ новостной канал сообщил, что сын аль-Багдади - Худайфа аль-Бадри был убит во время боя в сирийском Хомсе.

Местонахождение самого аль-Багдади неизвестно. По некоторым данным, он мог быть пленен американскими военными.