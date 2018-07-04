В состав Совбеза РФ включены новые полпреды президента в федеральных округах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета Безопасности РФ, включив в него своих новых полномочных представителей в федеральных округах.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав Совбеза включены полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Кроме того, президент исключил из состава Совбеза Олега Белавенцева и Игоря Холманских, которые ранее были освобождены от должности полпреда.