В Россию из Сирии вернулись 27 самолетов и вертолетов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Из Сирии в РФ вывели без малого 30 самолетов и вертолетов ВКС РФ, сообщили российские военные.

"Всего в пункты постоянной дислокации из авиабазы Хмеймим в Сирии вернулись на российские аэродромы 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции", - говорится в материалах, распространенных в среду на встрече штурмовиков Су-25 в Краснодарском крае.

В Южном военном округе уточнили, что три пары штурмовиков Су-25 "Грач" приземлились на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многодневной командировки в Сирии.

Командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов сообщил, что военные летчики несколько месяцев ежедневно совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая контроль воздушной обстановки в районах зон деэскалаций.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что РФ продолжает вывод подразделений из Сирии. "Как вы знаете, мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас", - сказал глава государства 28 июня на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра по примирению враждующих сторон и военной полиции.

На постоянной основе в Средиземном море действует российская эскадра.