Госдуме предложили защитить социологов от обвинений в экстремизме

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В КПРФ предлагают ввести законодательный запрет на возможность признания деятельности, связанной с социологическими исследованиями, экстремистской.

Соответствующие поправки в действующий закон "О противодействии экстремистской деятельности" внес в Госдуму в среду член фракции КПРФ Валерий Рашкин. Законопроект размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, предлагается дополнить названный закон нормой: "Деятельность, связанная с проведением социологического исследования, не может быть признана экстремистской. Вопросы, задаваемые в ходе научного или социологического исследования, как качественного, так и количественного характера, не могут быть признаны экстремистскими, равно как и материалы об общественно-политических настроениях граждан, собранные в результате такого исследования".

В пояснительной записке к проекту закона приводится ряд фактов, свидетельствующих о том, что инициаторы некоторых социологических исследований в РФ признавались виновными и против них выдвигались даже уголовные обвинения.

Между тем, утверждает автор законопроекта, проведение социсследований "зачастую связано со сбором информации о негативных тенденциях общественно-политической жизни, о протестных настроениях граждан, недовольстве теми или иными фактами политической обстановки или экономической ситуации", и "эта информация чрезвычайно важна для общества, поскольку без нее не может быть сформирована объективная картина происходящего в стране (регионе), не могут быть своевременно приняты решения".

Таким образом, подчеркивается в сопроводительных материалах, социсследования следует рассматривать лишь как "срез общественного мнения".