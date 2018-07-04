Полтора десятка детей отравились в лагере под Петербургом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Из частного лагеря "Серебряный ручей" в поселке Заходское Ленинградской области госпитализированы 16 детей, сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

"Вечером во вторник несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Было принято решение о срочной госпитализации 16 детей для недопущения распространения возможной инфекции и точного диагностирования в условиях стационара", - говорится в сообщении. Управление Роспотребнадзора Ленинградской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

В настоящее время пищеблок лагеря закрыт, его сотрудники временно отстранены от работы до получения результатов анализов, проводятся комплексная дезинфекция и противоэпидемические мероприятия.