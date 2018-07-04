Матвиенко сообщила о планах посетить КНДР

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что планирует посетить КНДР.

"Что касается моей поездки, я такое приглашения имею и планирую поехать с визитом в Северную Корею. Программа и время визита прорабатываются. Возможно, это будет осенью, но пока конкретных сроков я назвать не могу", - сказала Матвиенко журналистам в среду в Пекине, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин убежден в искренней заинтересованности лидера КНДР Ким Чен Ына в денуклеаризации Корейского полуострова.