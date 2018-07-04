В Грозном загорелся центр занятости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в центре занятости населения в Грозном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по Чечне.

"В Октябрьском районе Грозного горит крыша Центра занятости населения. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, из здания проведена эвакуация всех сотрудников и посетителей, в достаточном количестве задействованы техника и спасатели.

"В течение последних дней в Чечне стоит жара, которая периодически доходит до 44 градусов", - отметил собеседник агентства.