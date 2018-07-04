Минстрой уточнил число обманутых дольщиков в России

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Более 80 тысяч договоров долевого участия зарегистрировано в проблемных жилых объектах на территории России. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"На 1 апреля к нам поступили планы-графики регионов. Мы имеем объекты незавершенного строительства в 69 субъектах РФ, всего 842 проблемных объекта. Это 80 тысяч 325 договоров долевого участия и 30 тысяч 633 гражданина, которые включены в реестр пострадавших", - сказал министр.

Ранее в среду Якушев отметил, что поправки в законодательство о долевом строительстве жилья, вступившие в силу с 1 июля, должны остановить рост числа обманутых дольщиков.

"С помощью поправок, будем надеяться, накапливание обманутых дольщиков остановится", - говорил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января этого года в стране насчитывалось 836 проблемных объектов, к 1 апреля их число выросло до 842 (1 261 дом).

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Антон Головин отмечал, что общее число обманутых дольщиков в России не превышает 40 тыс. человек.

"По данным Минстроя за первый квартал, в реестре было чуть больше 30 тысяч. По данным прокуроров, порядка 37 тысяч. То есть, до 40 тысяч примерно", - сказал Головин.

Поправки в закон

Госдума 21 июня приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, уточняющий нормативы финансовой устойчивости застройщиков жилья и правила раскрытия ими информации.

Законопроект, который вступил в силу с 1 июля, вводит обязанность по раскрытию информации о составе и структуре учредителей застройщика, раскрытия взаимосвязи между ними, о физлицах, которые прямо или косвенно вправе распоряжаться как минимум 5% голосующих акций. Эта информация должна передаваться в создаваемую единую информационную систему жилищного строительства (наш.дом.рф).

Законопроект уточняет также особенности взаимодействия застройщиков с уполномоченными банками, вопросы опубликования сведений об открытии и закрытии расчетного счета застройщика, а также порядок расчетов участников долевого строительства с застройщиками. Вводится ответственность бенефициаров компаний за те убытки, которые застройщик может нанести дольщикам.