Тление мусорной свалки "Мечта" в оренбургском Медногорске не могут остановить третьи сутки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Оперативные службы ликвидируют продолжающееся несколько дней тление на территории полигона твердых бытовых отходов в городе Медногорск Оренбургской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС в среду.

Возгорание на полигоне ООО "Мечта" произошло вечером 1 июля, открытое горение было ликвидировано. "В настоящее время продолжается тление бытовых отходов по всей площади", - отмечается в сообщении.

Тушение ведется с применением глубинных стволов, на полигон завозится грунт для формирования земляной подушки, которая ограничит доступ кислорода к очагам тления. В случае необходимости будет привлечен пожарный поезд.

По данным ГУ МЧС, осуществляется мониторинг окружающей среды двумя передвижными лабораториями.

"Для локализации возгорания предложено использовать глину из карьера, расположенного в километре от свалки. Это поможет ликвидировать очаг возгорания в ближайшие дни", - говорится в сообщении.